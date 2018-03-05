Володин пригласил на выборы президента 75 иностранных наблюдателей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента России 75 иностранным депутатам, европарламентариям и политологам, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Пятого марта председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента Российской Федерации 75 представителям из-за рубежа. Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи", — сообщается на сайте Госдумы.
Как отмечается, ранее Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что "Госдума приглашает 318 иностранных наблюдателей на выборы президента РФ".
"При этом будет мощный состав индивидуальных наблюдателей, среди которых авторитетные депутаты и сенаторы национальных парламентов, одновременно являющиеся членами международных парламентских организаций, в том числе ПАСЕ. Это хорошо известные люди, которых никак не заподозришь и при всем желании не обвинишь в ангажированности", — сказал Слуцкий.
По его словам, в комитете ГД по международным делам провели большую работу и надеются на объективные выводы и оценки.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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