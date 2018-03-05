ЦИК ждет от кандидатов в президенты пожелания по темам предвыборных дебатов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЦИК России в понедельник ждёт от кандидатов в президенты списка тем для дебатов, которые они считают важными, заявила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова по итогам совещания с кандидатами по изменению формата дебатов.

"Направим рекомендации всем нашим каналам, где идут эти мероприятия (дебаты), чтобы они не игнорировали пожелания самих кандидатов по поводу тем, которые они хотят обсуждать. Это очень важно… Мы попросили, чтобы они (кандидаты) сегодня нам в ЦИК прислали те темы, которые они считают важными обсуждать между собой. Надеюсь, что каналы прислушаются и дадут возможность (обсуждать) кандидатам то, что их в большей степени волнует, и то, что, они считают, больше интересно их избирателям потенциальным",- отметила Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.