ЦИК направит письмо госканалам, чтобы в дебатах участвовали сами кандидаты

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЦИК России направит письмо федеральным телеканалам, чтобы в дебатах участвовали только сами кандидаты президенты, в противном случае их время будет перераспределяться другим кандидатам, которые присутствуют лично, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова по итогам совещания с кандидатами по формату дебатов на ТВ.

"Если они (кандидаты) считают, что то или иное мероприятие в рамках предвыборной кампании для них важнее, тогда надо просто честно отказаться, никого не отправлять… Не можешь — не приходи, отдай время тем, кто остался. У них больше будет времени и возможностей. Практически все, кроме представителя КПРФ, согласились с тем, что за оставшиеся две недели надо перестать пренебрегать законом и в дебатах на госканалах должны участвовать непосредственно кандидаты",- сказала Памфилова.

"Если кандидат не пришёл, то время, которое было предназначено ему, делится на всех, кто пришёл. Это принято большинством. Мы сегодня направим письмо с нашими рекомендациями на все федеральные каналы, где идут дебаты, чтобы эта норма жестко исполнялась, мы будем за этим следить",- добавила глава ЦИК.

По её словам, на дебаты кандидаты могут направлять своих представителей только в двух случаях — если они заболели или выполняют должностные обязанности по месту своей работы.

"Ряд кандидатов не придерживались этого закона, направляли на дебаты своих представителей,…а в тоже время участвовали в других мероприятиях",- отметила она.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном порядке — их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.