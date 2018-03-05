МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов разъяснил свой предвыборный ролик "А что Титов?", который показывают по телевизионным каналам.

"Отвечу здесь. Титов – это, прежде всего, новая экономика России. Путин – это амбициозные планы по развитию социалки, инфраструктуры, дорог, аэропортов. Конечно же, по обороноспособности страны. Но чтобы состоялись все эти планы, нужна твердая, сильная, современная экономика. Вот наша "Стратегия роста" и есть четкий план, как создать такую экономику. Как без нефти заработать и на социалку, и на инфраструктуру, и на сильную армию", — написал Титов на Facebook.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").