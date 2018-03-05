В ЦИК рассказали о попытках повлиять на выборы-2018 извне

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Выборы в России проводятся по российским законам, никогда этот процесс не будут подчинять чужой политической воле, хотя попытки вмешательства в выборный процесс извне были и всегда будут, уверен член ЦИК РФ Александр Клюкин.

Выступая на расширенном заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, представитель Центризбиркома отметил, что сфера выборов, особенно федерального масштаба, является одним из важнейших направлений в защите суверенитета.

"Поэтому мы должны быть уверены, что на выборный процесс и его результаты не смогут повлиять никакие вмешательства извне, а попытки такого вмешательства всегда были, мы это помним, и всегда будут, мы это знаем. Данные об этом есть и в докладе комиссии", — добавил Клюкин.

По его словам, и во время нынешней избирательной кампании извне "настойчиво подсказывают, кого надо зарегистрировать кандидатом, а вот на последнем этапе подсказывают, кого снять с предвыборной гонки".

"Все выборы, в том числе и эти, президентские, мы проводим по своим законам, и подчинять их чужой политической воле мы не будем никогда", — подчеркнул член ЦИК.

Он напомнил, что федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав "прямо запрещает иностранным гражданам, международным организациям, иностранным агентам, установленным законом, осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании".

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.