На улицах Москвы появятся работы, победившие в конкурсе плакатов о выборах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Работы, победившие в конкурсе плакатов Общероссийского народного фронта (ОНФ), который посвящен выборам президента России 18 марта, могут появиться на улицах Москвы и уже появляются в регионах, сказала журналистам член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

"Не дай себя запрограммировать": плакатное искусство в погоне за явкой играет на современных страхах россиян. pic.twitter.com/QEv9iUhVwe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 марта 2018 г.

"У нас в момент проведения конкурса появилась дополнительная номинация — "Уличный формат". Было отобрано 20 лауреатов, и регионы сами выбирают из этих работ те плакаты, которые им больше нравятся. Они их будут размещать на улицах. Знаю, что и Москва тоже что-то отбирает", — сказала Духанина.

Она уточнила, что речь идет о работах победителей этого "уличного формата". В пресс-службе движения при этом отметили, что плакаты уже вывешены на улицах городов в некоторых регионах.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.