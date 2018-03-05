Представители 52 посольств в Москве станут наблюдателями на выборах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Представители 52 иностранных посольств в Москве будут включены в число наблюдателей на нынешних выборах президента России, общее количество желающих уже втрое больше, чем на думских выборах 2016 года, сообщил член ЦИК России Александр Клюкин.

"Иностранные посольства в Москве попросили включить их в число наблюдателей. Если в 2016 году на выборах в Госдуму их было 20 человек, то сегодня — уже 60, из 52 стран. И, как мне говорят специалисты, количество этих желающих будет расти", — сказал Клюкин в понедельник на расширенном заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном порядке — их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.