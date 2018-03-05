Владимир Жириновский во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018

Владимир Жириновский во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На встрече кандидатов на пост президента РФ с главой ЦИК России по вопросу возможного изменения формата дебатов ни до чего договориться не удалось, заявил журналистам один из участников встречи, кандидат на пост главы государства от ЛДПР Владимир Жириновский.

"По жалобам кандидаты собрались, как нам изменить формат дебатов. Сейчас прошло совещание (кандидатов с ЦИК по возможному изменению формата дебатов), ни до чего не договорились", — сказал Жириновский журналистам, отметив, что ушел со встречи, которая еще продолжается.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном порядке — их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.