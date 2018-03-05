Выборы 2018

Запад увеличил финансирование НКО в России перед выборами, заявили в СФ

12:4105.03.2018
Новости
04520
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фотоЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает увеличение Западом финансирования российских НКО и российских подразделений иностранных НКО перед выборами.

Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 14 июня 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Экспорт демократии": СФ предложил меры по борьбе с западным вмешательством

"С 2015 года только из США российские НКО социально-политической направленности получили уже 80 миллиардов рублей. Лишь принятые государством меры (закон о регистрации российских НКО, ведущих политическую деятельность и получающих помощь из-за рубежа, в качестве "иностранных агентов") позволили заметно ограничить нарастающий поток денежных ресурсов, более напоминающих политический подкуп извне", — говорится в докладе комиссии.

Для обхода новых законодательных ограничений зарубежные центры, с одной стороны, стали чаще использовать "серые схемы" финансирования опекаемых ими российских структур, включая передачу большей части сумм наличными и переводы в адрес физических лиц, с другой – более интенсивно финансировать российские подразделения иностранных НКО в РФ, отмечают сенаторы.

"Так, по данным, предоставленным в распоряжение комиссии Минюстом РФ, объем иностранного финансирования структурных подразделений иностранных НКО в РФ составил за 12 месяцев 2016 года 4,2 миллиардов рублей (на 151 структурное подразделение), в 2017 году число структурных подразделений в общей сложности сократилось на 10%, но их финансирование резко возросло — 7,1 миллиардов рублей за неполный год (на 135 структурных подразделений)", — говорится в документе.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступает во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Чайка рассказал о финансировании российской оппозиции из-за рубежа

При этом основная масса финансовых вливаний направляется не в российские филиалы зарубежных НКО, а различным якобы сторонним российским учреждениям и физическим лицам, отмечают сенаторы. "Между тем указанные средства многократно превышают предельный размер предвыборного фонда кандидата в президенты РФ и сопоставимы с объемом федеральных ресурсов, выделяемых на общероссийские выборы", — подчеркивают в Совете Федерации.

По данным, предоставленным Генпрокуратурой РФ, установлено, что многие из российских НКО, занимавшихся, по сути, деятельностью политического характера и получавших зарубежное финансирование, отказывались зарегистрироваться в качестве иностранного агента. При этом в ряде случаев, вопреки нормам международного права, финансирование им поступало напрямую от правительств и диппредставительств США, Великобритании, структур ЕС, уточняют в комиссии Совета Федерации.

К моменту начала работы комиссии (лето 2017 года) в реестр включено свыше 90 организаций – иностранных агентов, причем около половины из них поставлено на учет только после прокурорского вмешательства.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Выборы-2018: как будут "взламывать" нас

"Предоставленная комиссии справка министерства юстиции РФ позволяет говорить об объемах финансирования НКО, признанных иностранными агентами; они колеблются от 70 до почти 90 миллиардов рублей в год. В некоторых НКО зарубежная финансовая помощь превышает 90% их годового бюджета. Есть данные о расширении "серых схем" иностранного финансирования российских НКО, включая передачу наличных денег, что содержит признаки нарушения налогового законодательства РФ", — отмечается в докладе.

Президентские гонки в России
Как в России выбирали президентов
ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена