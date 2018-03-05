МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает увеличение Западом финансирования российских НКО и российских подразделений иностранных НКО перед выборами.

"С 2015 года только из США российские НКО социально-политической направленности получили уже 80 миллиардов рублей. Лишь принятые государством меры (закон о регистрации российских НКО, ведущих политическую деятельность и получающих помощь из-за рубежа, в качестве "иностранных агентов") позволили заметно ограничить нарастающий поток денежных ресурсов, более напоминающих политический подкуп извне", — говорится в докладе комиссии.

Для обхода новых законодательных ограничений зарубежные центры, с одной стороны, стали чаще использовать "серые схемы" финансирования опекаемых ими российских структур, включая передачу большей части сумм наличными и переводы в адрес физических лиц, с другой – более интенсивно финансировать российские подразделения иностранных НКО в РФ, отмечают сенаторы.

"Так, по данным, предоставленным в распоряжение комиссии Минюстом РФ, объем иностранного финансирования структурных подразделений иностранных НКО в РФ составил за 12 месяцев 2016 года 4,2 миллиардов рублей (на 151 структурное подразделение), в 2017 году число структурных подразделений в общей сложности сократилось на 10%, но их финансирование резко возросло — 7,1 миллиардов рублей за неполный год (на 135 структурных подразделений)", — говорится в документе.

При этом основная масса финансовых вливаний направляется не в российские филиалы зарубежных НКО, а различным якобы сторонним российским учреждениям и физическим лицам, отмечают сенаторы. "Между тем указанные средства многократно превышают предельный размер предвыборного фонда кандидата в президенты РФ и сопоставимы с объемом федеральных ресурсов, выделяемых на общероссийские выборы", — подчеркивают в Совете Федерации.

По данным, предоставленным Генпрокуратурой РФ, установлено, что многие из российских НКО, занимавшихся, по сути, деятельностью политического характера и получавших зарубежное финансирование, отказывались зарегистрироваться в качестве иностранного агента. При этом в ряде случаев, вопреки нормам международного права, финансирование им поступало напрямую от правительств и диппредставительств США, Великобритании, структур ЕС, уточняют в комиссии Совета Федерации.

К моменту начала работы комиссии (лето 2017 года) в реестр включено свыше 90 организаций – иностранных агентов, причем около половины из них поставлено на учет только после прокурорского вмешательства.

"Предоставленная комиссии справка министерства юстиции РФ позволяет говорить об объемах финансирования НКО, признанных иностранными агентами; они колеблются от 70 до почти 90 миллиардов рублей в год. В некоторых НКО зарубежная финансовая помощь превышает 90% их годового бюджета. Есть данные о расширении "серых схем" иностранного финансирования российских НКО, включая передачу наличных денег, что содержит признаки нарушения налогового законодательства РФ", — отмечается в докладе.