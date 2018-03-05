В МИД заявили о попытках США вмешаться в предвыборные процессы в России

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. МИД замечает попытки США вмешаться в предвыборные процессы в России, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

"Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние процессы в последние годы отмечались, разумеется, в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму Федерального Собрания. Подобные устремления явно прослеживаются и по ходу нашей нынешней предвыборной кампании", — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что, помимо МИД, эти намерения фиксируют и другие структуры.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").