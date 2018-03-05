Выборы 2018

В комиссии Совфеда рассказали о вмешательстве извне в российские выборы

11:4305.03.2018
Новости
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вмешательство извне в российскую избирательную систему носит завуалированный характер, "политические заказы" могут отрабатываться на отечественном и международном уровне, говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Многочисленные факты, имеющиеся в распоряжении комиссии, и их последующий системный анализ показали, что на суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно, с учетом высокого уровня защищенности отечественного суверенитета на данном этапе российского развития", — говорится в документе.

Указанные программы готовятся с пониманием того, что большинство российских граждан негативно относится к разного рода агентам влияния, осуждает попытки воздействовать извне на основы отечественного конституционного строя, отмечают сенаторы.

"Иностранные подрывные программы нередко формируются по принципу мозаики таким образом, что практически каждый отдельно взятый их элемент может выглядеть как событие случайное, самопроизвольное, не имеющее внешнего центра управления и, казалось бы, не противоречащее закону. В части вмешательства в отечественные выборы, например, речь не идет о грубой фальсификации извне избирательных бюллетеней, иной документации. Оно направлено в первую очередь на внешнюю мотивацию либо демотивацию законных участников избирательного процесса противоправными методами", — подчеркивается в докладе.

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По мнению сенаторов, вмешательство извне в выборный процесс сейчас происходит таким образом: зарубежный центр формулирует политический заказ, правительственные, межправительственные организации, спецслужбы и квазимеждународные организации разрабатывают пути их реализации, затем реализуется один из сценариев, адаптированных (по мнению их авторов) к российским условиям.

"Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в том числе покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели", — считают в Совете Федерации.

 

При этом сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь, говорится в докладе. В частности, в нужный момент к объекту может привлекаться гипертрофированное внимание глобальных зарубежных СМИ и "независимой" блогосферы, его могут начать активно приглашать на научные семинары, встречи в зарубежных парламентах, дипломатические приемы, что придает ему нужный авторитет, подчеркивают сенаторы.

"При возникновении у объекта проблем правового характера к их решению незамедлительно и якобы безвозмездно подключаются разнообразные правозащитные структуры, аффилированные с зарубежьем, выносятся решения в поддержку фигуранта на уровне авторитетных иностранных организаций (международные суды, заявления внешнеполитических служб, парламентов и т.п.)", — поясняют законодатели.

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Говоря о контроле над голосованием и подведением его итогов, сенаторы назвали три основных канала: часть международных наблюдателей прибывают в РФ не столько для объективного мониторинга, сколько для дискредитации российской избирательной системы; в выборах принимают участие лица, прямо или косвенно связанные с зарубежными специалистами по вмешательству в российское электоральное пространство (кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели); участвуют аффилированные с центрами вмешательства журналисты и лица, провозглашающие себя независимыми наблюдателями.

"Последние – категория особая и отнюдь не бесхозная. Такого рода лица проходят своеобразный кастинг, перед тем как им предоставляется трибуна с помощью соответствующих СМИ и интернет-ресурсов для декларирования тех или иных "нарушений, выявленных в процессе наблюдения", — говорится в докладе.

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