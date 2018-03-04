Угрозы Киева не помешают крымчанам участвовать в выборах, заявили в ЦИК

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Заявления Киева с угрозами уголовного преследования жителей Крыма в связи с выборами президента РФ не являются для них чем-то новым или влияющим на их участие в голосовании, хотя подобными заявлениями украинские власти и пытаются оказать какое-то влияние на этот процесс, заявила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Ранее заместитель прокурора Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Александр Удовиченко в эфире украинского телеканала 112 сообщил, что тем, кто будет участвовать в организации выборов президента России в Крыму, грозит уголовная ответственность.

"Граждане России, проживающие в Крыму, свой выбор сделали, поэтому те угрозы, которые раздаются, думаю, для них не являются чем-то новым или как-то влияющим на их жизнь и их участие в выборах", — сказала Гришина.

Она отметила, что такого рода заявление не может считаться только внутренним делом государства.

"Конечно же, эта информация доступна гражданам нашей страны; понятно, что она в какой-то степени пытается оказать какое-то влияние на участие граждан. В конце концов, правоохранительные органы, которые защищают права граждан, здесь могут разобраться. Что касается ЦИК России, мы можем только это оценивать с точки зрения в целом информационной картины", — добавила секретарь ЦИК.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве удивлены тем, что Киев пытается вмешиваться в дела России и указывать, как организовывать избирательный процесс.

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