Собчак призвала спикера Мосгордумы извиниться и уволить напавшего на нее

Кандидат в президенты России Ксения Собчак у Петровского путевого дворца. 4 марта 2018

Кандидат в президенты России Ксения Собчак у Петровского путевого дворца. 4 марта 2018

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак призывает главу Мосгордумы Алексея Шапошникова извиниться и уволить напавшего на неё.

Ранее пресс-служба предвыборного штаба Собчак сообщила, что на нее совершено нападение в центре Москвы. По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова".

В свою очередь пресс-секретарь Шапошникова заявила, что напавший на Собчак не является официальным помощником председателя Мосгордумы.

"Полиция должна возбудить дело. Шапошников — извиниться и уволить такого помощника", — цитирует пресс-служба слова Собчак.

Как сообщили в ГУМВД по Москве, мужчина, плеснувший водой в Ксению Собчак, задержан. Его личность установлена, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").