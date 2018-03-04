В Москве задержали мужчину, облившего Собчак

Мужчина, плеснувший водой в Ксению Собчак, в отделе полиции. 4 марта 2018

Мужчина, плеснувший водой в Ксению Собчак, в отделе полиции. 4 марта 2018

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мужчина, плеснувший водой Ксению Собчак, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена", — сказал собеседник агентства,

По его словам, он доставляется в отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").