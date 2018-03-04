В Греции началось досрочное голосование на выборах президента России

Первый избиратель на участке досрочного выездного голосования в городе Лутраки, Греция. 3 марта 2018

Первый избиратель на участке досрочного выездного голосования в городе Лутраки, Греция. 3 марта 2018

АФИНЫ, 4 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции началось досрочное выездное голосование на выборах президента России – интерес к выборам есть, в Комотини стоят очереди, сообщили РИА Новости в участковых избирательных комиссиях.

В Греции в этом году работают три участковых избирательных комиссии – в Афинах, в Салониках и в Александруполисе, где впервые создан отдельный участок.

Досрочное голосование 4 марта проходит в трех городах, которые относятся к афинскому консульскому округа, — в Родосе, Лутраки и Керкире (остров Корфу), и в городе Комотини, который относится к салоникскому избирательному участку.

"Досрочное голосование началось без сбоев. Все идет по плану. Созданы все условия для волеизъявления избирателей, обеспечения тайны голосования в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Приняты все необходимые меры по оповещению наших избирателей, решены организационные вопросы и вопросы безопасности. На каждом пункте выездного голосования находится по два члена избирательной комиссии", — сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии 8077 (Афины) Олег Бредихин.

"На Корфу голосование проходит в почетном консульстве России, на Родосе помещение предоставлено местными властями, в Лутраки – это помещение общества соотечественников "Дружба", — сказал Бредихин.

На вопросах о явке он ответил, что участки только что открылись – в Лутраки голосование идет с 10 утра по местному времени (11.00 мск).

"Народ уже подходит. Данные о явке будут позднее", — сказал председатель комиссии.

Он сообщил, что после завершения голосования урны будут опечатаны и вскрыты только после завершения голосования 18 марта.

Председатель общества соотечественников "Дружба" Елена Иванова сказала, что люди идут, но активно голосование начнется часа через два-три. "Люди уже подъезжают из разных районов, накануне многие звонили и говорили, что приедут", — сказала Иванова.

В Комотини голосование началось на два часа раньше, и на участке стоит очередь, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии 8078, генконсул России в Салониках Александр Щербаков, который находится на участке.

"У нас стоит очередь. На 10.15 проголосовали более 100 человек. Люди голосуют активно, они сейчас стоят в очереди. Конечно, к выборам президента интерес есть, и он ощущается", — сказал Щербаков.

По его словам, одновременно проводится и консульское обслуживание граждан России.