МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал свободу СМИ и заявил, что свобода имеет изъян.

"Пресса самая свободная, любую гадость про вас напишут… То есть свобода тоже имеет изъян, когда говорят, пишут и сообщают все что угодно ", — сказал Жириновский на встрече со студентами Института мировых цивилизаций, которая состоялась в субботу в общежитии вуза.

В ходе встречи парламентарий пообщался со студентами, ответил на вопросы и оценил условия их проживания в общежитии.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").