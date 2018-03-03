Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в "Лужниках"

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге За сильную Россию! в СК Лужники. 3 марта 2018

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге За сильную Россию! в СК Лужники. 3 марта 2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Владимир Путин спел гимн РФ с российской сборной по хоккею, получившей золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

В субботу на стадионе "Лужники" в Москве проходит митинг в поддержку Путина.

"Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна", — сказал Путин, обращаясь ко всем присутствующим.

Путин коротко пообщался со спортсменами-олимпийцами и доверенными лицами.

Путин собрал 80 тыс сторонников в Лужниках и спел с ними гимн России pic.twitter.com/ahupZ6oXyT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 марта 2018 г.

Сборная России по хоккею в финале Олимпиады в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3. Хоккеисты тогда на церемонии награждения спели российский гимн под музыку олимпийского гимна, которая звучала, так как россияне выступали на Играх в Пхенчхане в статусе спортсменов-олимпийцев из России (OAR) и под олимпийским флагом.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.