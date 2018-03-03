Источник в штабе Путина рассказал о подготовке предвыборных тезисов

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В ближайшее время появится ясность с предвыборными тезисами, отражающими политическую и экономическую основу, которую Владимир Путин видит в качестве платформы для развития страны, сообщил журналистам источник в избирательном штабе кандидата в президенты РФ.

"В ближайшие дни будет ясность с тезисами, которые будут отражать политическую и экономическую основу, которую Путин видит в качестве платформы для развития страны", — сказал источник в штабе кандидата.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.