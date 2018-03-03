В Совфеде допустили рост числа иностранных наблюдателей на выборах-2018

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ. Архивное фото

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ. Архивное фото

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Госдума продолжает работу по приглашению иностранных наблюдателей на выборы президента РФ, их число может возрасти, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума продолжает работу по приглашению иностранных наблюдателей. Думаю, что их число будет больше, чем ранее озвученные цифры. Конкретные данные будут позже", — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, ранее Госдума пригласила на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров.