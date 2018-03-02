Ведущий дебатов, получивший замечание ЦИК, пообещал быть сдержанней

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущий дебатов на Первом канале Анатолий Кузичев, получивший замечание ЦИК после жалобы кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак, заявил РИА Новости, что впредь постарается вести себя сдержанней, однако извиняться не планирует.

В пятницу ЦИК России сделал замечание ведущему дебатов на Первом канале после жалобы кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак на некорректное высказывание в её адрес. В свою очередь на телеканале заявили, что замечание ЦИК будет принято к сведению.

"Замечание я принял к сведению, конечно же, постараюсь соответствовать требованиям ЦИКа и впредь сдерживаться", — сказал РИА Новости сам Кузичев.

На вопрос о том, не планирует ли он извиниться перед Собчак, телеведущий ответил, что, насколько он понял, ЦИК этого от него не требует — тем более что, по словам Кузичева, перепалку начал не он.

"Я так понимаю, что это замечание, которое я, естественно, принял к сведению, не подразумевает моего извинения, тем более что на мой взгляд — и к счастью, это было сделано в телевизионном эфире, поэтому все легко отследить — не я был инициатором этой перепалки, не я перешёл на личности. Я всего лишь вынужден был в меру своего представления о приличиях ответить на этот выпад", — пояснил собеседник агентства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.