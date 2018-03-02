Титов предлагает разрешить фермерам выкупать арендуемую землю

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов предлагает распространить на сельхозпроизводителей по аналогии с предпринимателями практику выкупа арендуемой ими земли без торгов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кандидата.
"Я предлагаю распространить на земельные отношения практику, закрепленную в законе № 159-ФЗ, согласно ему, малый предприниматель, который арендует помещение в течение нескольких лет, потом имеет право выкупить его без торгов, по заранее оговоренной цене, вот и с землей для фермеров надо сделать то же самое. Если ты арендуешь землю и ее возделываешь, активно на ней работаешь, не надо потом объявлять конкурс на ее продажу", — сказал Титов.
По его словам, "у нас 67% сельскохозяйственных земель остаются в госсобственности, и при этом пятая часть из них не обрабатывается вовсе".
"Нужно дать доступ к земельным ресурсам в первую очередь малым фермерам, решить вопросы аренды и владения. Сегодня фермеры вынуждены ежегодно переоформлять свои договоры аренды, а ведь в земледелии только удобрения начинают давать отдачу через несколько лет после внесения. Как тут можно планировать будущее, если ты знаешь, что арендодатель в любое время может твою землю отобрать?" — пояснил бизнес-омбудсмен.
Кроме того, по мнению Титова, "для того, чтобы гигантский сельскохозяйственный потенциал России был реализован по максимуму", собственникам необходимо иметь уверенность в доступности дешевых кредитов и средств производства.
Кандидат в президенты считает, что нужно создать специальный земельный банк, который будет выдавать кредиты минимум на 5 лет по ставке, не превышающей 5%, а для средств производства нужно в первую очередь возродить сельхозкооперацию.
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