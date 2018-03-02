Штаб Путина планирует провести митинг в его поддержку в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина рассчитывает, что на митинг в его поддержку 3 марта в Москве придет более 100 тысяч человек, заявил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Путина состоится 3 марта в 14.00 на стадионе "Лужники" в Москве.

"Это агитационное мероприятие. Митинг проходит под лозунгом "За сильную Россию", и главная его цель — это найти опору среди нашего электората и поддержать нашего кандидата… Мы рассчитываем, что на митинг придет больше 100 тысяч человек", — сказал Кондрашов, отметив, что вход будет "абсолютно свободный".

По словам собеседника агентства, на митинге ожидаются выступления режиссера Никиты Михалкова, дирижера Валерия Гергиева, телеведущего Леонида Якубовича, заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, режиссера Владимира Меньшова, профессора Лео Бокерия и других известных лиц.

Как сообщает предвыборный сайт кандидата, на митинге в "Лужниках" также запланированы выступления Олега Газманова, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Алексея Воробьева и других звезд шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия станут Яна Чурикова, Дмитрий Губерниев, Светлана Зейналова и Федор Бондарчук.