В ЦИК рассказали, сколько россиян хотят проголосовать не по месту прописки

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 1,7 миллиона человек уже захотели воспользоваться возможностью проголосовать в день выборов президента России 18 марта на другом участке, а не по месту своей прописки, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Один миллион 745 тысяч 361 избиратель уже воспользовались этой возможностью написать заявление. За последние сутки больше 170 тысяч заявлений подано", — сообщил Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

Он отметил, что включение участковых избирательных комиссий в процесс приема заявлений упростило подачу заявлений для тех избирателей, кому неудобно добираться до территориального избиркома или МФЦ и кто не пользуется порталом госуслуг.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.