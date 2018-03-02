В Москве удивлены попытками Киева указать, как организовать выборы в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Москве удивлены тем, что Киев пытается вмешиваться в дела России и указывать, как организовывать избирательный процесс, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательные процессы. Речь идет о ноте МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов в РФ 18 марта. Эта нота, этот документ, претендующий называться документом, не вызвал у нас ничего, кроме недоумения", — сказала Захарова.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма.
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