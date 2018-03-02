Первый канал примет к сведению замечание ЦИК после жалобы Собчак

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Первый канал примет к сведению замечание Центризбиркома в адрес ведущего предвыборных дебатов на телеканале Анатолия Кузичева, сообщил РИА Новости представитель дирекции общественных связей Первого канала.

В пятницу ЦИК России сделал устное замечание ведущему дебатов на Первом канале после жалобы кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак на некорректное высказывание в её адрес.

"Замечание будет принято к сведению", — сообщил собеседник агентства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.