Памфилова сожалеет, что кандидаты отказываются от дебатов на радио

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сожалеет, что большинство кандидатов на пост президента РФ отказываются от участия в дебатах на радио, присылая туда своих доверенных лиц.

"На радио, к сожалению, большинство отказываются участвовать в дебатах. К моему сожалению, это, конечно, их право… Странно, конечно, когда порядок дебатов был обнародован, никто же не отказался", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что один кандидат-самовыдвиженец сразу отказался от дебатов на федеральных каналах, потому что он не ушел в отпуск на время кампании и понимал, что не сможет везде успевать. Его время перераспределили в пользу других кандидатов.

"С его стороны корректно было отказаться. Точно так же смогли поступить другие кандидаты… Но все кандидаты приняли решение участвовать в дебатах — надо постараться участвовать", — добавила глава ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.