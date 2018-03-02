В Москве накануне выборов проверят здания вблизи избирательных комиссий

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Здания вблизи с участковыми избирательными комиссиями (УИК) в Москве дополнительно проверят накануне выборов, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Все здания, прилегающие к местам проведения голосования, а также чердаки и подвалы будут обследованы представителями жилищно-коммунальных организаций и ГУ МВД России по городу Москве. Дополнительные проверки пройдут непосредственно накануне дня выборов", — сказала глава департамента.

Все избирательные участки и прилегающие к ним территории, по его словам, будут взяты под круглосуточную охрану, их проверят с помощью технических средств и служебных собак, а в ходе голосования на каждом избирательном участке будут дежурить народные дружинники.

"В целом алгоритм осуществления задач по обеспечению правопорядка в ходе выборов в Москве уже неоднократно отработан и показал свою эффективность", — подчеркнул Черников.