В Москве безопасность УИК на выборах обеспечат с помощью металлодетекторов

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 на Зубовском бульваре в Москве

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Безопасность на избирательных участках в Москве во время выборов президента России обеспечат с помощью металлодетекторов и нарядов полиции, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Возле зданий, где будет проводиться голосование, будут работать сотрудники полиции, которые будут осуществлять пропускной режим с применением металлодетекторов", — сказал глава ведомства.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.