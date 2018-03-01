ЦИК подсчитал, сколько кандидаты потратили на предвыборную кампанию

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Сумма расходов всех восьми кандидатов в президенты России на их предвыборные кампании к концу февраля приблизилась к миллиарду рублей, следует из данных российского Центризбиркома.

ЦИК на своем сайте приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 27 февраля. Всего к тому моменту восемь зарегистрированных на выборах-2018 кандидатов получили в свои избирательные фонды свыше 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

Общие расходы всех претендентов на пост главы государства по состоянию на 27 февраля составили более 969 миллионов 990 тысяч рублей. Меньше всего пока потратил Максим Сурайкин (чуть больше 1,375 миллиона рублей), а лидером по затратности кампании по-прежнему остается Владимир Жириновский, его расходы составили почти 266 миллионов рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.