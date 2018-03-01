Опрос показал, сколько россиян собираются голосовать на выборах президента

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 60% россиян намерены принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, следует из опубликованных в четверг результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.

Отвечая на вопрос "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?", 64,3% опрошенных отметили, что совершенно точно примут участие в выборах, еще 19,9% респондентов сказали, что, вероятно, примут участие в выборах президента, 12% россиян не примут участия в выборах, а 3,9% респондентов еще не определились. Из данных опроса следует, что всего 84,2% россиян допускают возможность участия в выборах президент РФ.

Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 24-25 февраля 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Были опрошены 3 тысячи респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Полные данные опроса читайте на сайте "ФОМ" >>

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").