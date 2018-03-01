В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина к концу февраля составили около 223 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 27 февраля. Из 400 миллионов рублей, поступивших в избирательный фонд Путина, к тому моменту было израсходовано 222 миллиона 991 тысяча рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.