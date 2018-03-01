Жириновский накричал на журналиста из-за вопроса о перепалке с Собчак

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста, поинтересовавшегося причинами недавней перепалки политика с другим кандидатом в президенты Ксенией Собчак.

Лидер ЛДПР давал комментарии в московском Манеже по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. К нему подошел корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников и поинтересовался причинами перепалки с Собчак. После обмена репликами политик вспылил.

"Провокатор ты, журналист, тебе нужна интересная информация… Не нравится – пошел вон", — заявил Жириновский.

Ссора между Собчак и Жириновским произошла во время дебатов на канале "Россия 1". Лидер ЛДПР вмешался в выступление другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Собчак призвала Жириновского к спокойствию, политик начал оскорблять ее, и она вылила на оппонента стакан воды.