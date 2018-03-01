Жалобы председателя "Яблока" в ЦИК небезупречны, заявила Памфилова

МОСКВА, 1 марта — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова называет жалобы председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой в комиссию небезупречными с юридической точки зрения.

"Если разобрать по косточкам все жалобы госпожи Слабуновой, которые поступали к нам, то с точки зрения юридической они, мягко говоря, небезупречны", — сказала Памфилова журналистам.

Слабунова, в частности, заявляла о том, что предстоящее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию нарушает предвыборное законодательство и имеет признаки агитации.

Как ранее отмечала глава Центризбиркома РФ, оглашение во время избирательной кампании послания Федеральному Собранию Путиным не нарушает закон.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").