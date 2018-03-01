Памфилова прокомментировала ссору Собчак и Жириновского на дебатах

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя инцидент между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским на дебатах, заявила, что дело кандидатов — показать себя так, как они хотят предстать перед избирателями, а Центризбирком является лишь наблюдателем.
Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
По словам Памфиловой, ЦИК предоставил всем время и возможность участия в дебатах.
"Дальше это их возможность и компетентность показать себя так, как они хотят, чтобы их увидели наши избиратели", — сказала она.
"ЦИК сейчас, скажем так, только наблюдатель", — добавила Памфилова.
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