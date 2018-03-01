Явлинский предложил отменить подоходный налог для бедных семей

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский в ходе предвыборных дебатов предложил отменить подоходный налог для бедных семей, а также открыть накопительный счет для молодежи.

"Предлагаю всем людям, семьи которых живут ниже уровня бедности, отменить подоходный налог", — сказал Явлинский в ходе дебатов на Первом канале.

"Открываем счета, делаем базовый доход — для депрессивных регионов, для пенсионеров, нетрудоспособных. Накопительные счета от рождения до 18 лет, они накапливают по крайней мере сумму, с которой они могут начать жизнь. Миллион рублей можем собрать, и с этого можно начать жизнь", — добавил он.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").