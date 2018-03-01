Сурайкин призвал национализировать российскую банковскую систему

Кандидат в президенты РФ от Коммунистической партии Коммунисты России Максим Сурайкин в ЦИК РФ. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от Коммунистической партии Коммунисты России Максим Сурайкин в ЦИК РФ. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин в ходе предвыборных дебатов заявил, что стране нужно национализировать банковскую систему, в том числе для спасения малых предприятий.

"Мы должны начать с национализации банковской системы. Это та петля, которая душит экономику… Какое развитие производства может быть в системе, когда рентабельность производства 15%, а банковский кредит 20%… Будут разоряться малые предприятия постоянно. Только единая государственная банковская система", — сказал Сурайкин в ходе дебатов на Первом канале.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").