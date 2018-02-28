Собчак поделилась впечатлением от потасовки с Жириновским на дебатах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что находится под ярким впечатлением от потасовки на дебатах с кандидатом на пост главы государства, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале "Россия 1". Потасовка между политиками произошло во время выступления другого кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой". Жириновский затем продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.
"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее", — написала Собчак в среду в своем Instagram.
Также она выразила мнение, что с момента появления Жириновского в политике в 1990-х годах "ничего нового не произошло".
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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