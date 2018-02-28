Эксперты считают несовершенными существующие методы изучения итогов выборов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Существующие математические методы изучения результатов выборов в России несовершенны, нужны более сложные модели анализа, в том числе для выявления нарушений: к такому выводу пришли электоральные эксперты, представители СПЧ, ЦИК и научного сообщества в Общественной палате РФ в среду.
Ранее о том, что нарушения на выборах можно доказать математически, с помощью так называемой "кривой Гаусса" — графика, который показывает распределение явки по избирательным участкам, заявлял российский физик Сергей Шпилькин.
"Нужно приходить к каким-то более четким критериям, которые будут показывать, на что нам обращать внимание, если мы обнаружили (на графике) такие пики, выбросы. Где та грань, после которой правозащитники и общественная палата должны брать тревожные чемоданы и выезжать на избирательный участок вместе с полицией и прокуратурой?" — заявил председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов в ходе круглого стола ОП РФ.
При этом, по словам Борисова, в 2016 году было множество жалоб на нарушения на выборах депутатов ГД по Санкт-Петербургу, тогда как диаграммы, полученные методом гауссовского распределения, демонстрируют, что именно в Санкт-Петербурге в этом году на избирательных участках нарушений не было.
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры квантовой механики СПБГУ Валерий Марачевский также полагает, что при математическом анализе электоральных процессов "нужны более сложные методы, а не просто гауссовское распределение". Согласен с этим утверждением и доктор политических наук, руководитель программы "Политический менеджмент и связи с общественностью" политологического факультета МГУ Сергей Володенков. "Нам нужны более сложные методы анализа", — заявил он в ходе круглого стола.
Эксперт пояснил, что кривая Гаусса работает со случайными величинами и хорошо иллюстрирует некоторые физические процессы, но не осознанный выбор миллионов людей, различающихся по месту проживания, достатку, образованию и другим характеристикам. По мнению Володенкова, чтобы избежать спекуляций статистическими данными, нужно разработать инструментарий, который будет признаваться большинством ученых и экспертов.
Член ЦИК Евгений Шевченко в свою очередь отметил, что Центризбирком самостоятельно пытался установить соответствие количества поступающих жалоб и метод математического распределения, однако "соответствующей корреляции не обнаружили". "Я думаю, вряд ли возможно человеческое поведение, и самое главное, мотивы принятия того или иного решения уложить в математическую модель", — добавил он.
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