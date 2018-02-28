ЦИК проведет консультации с каналами по поводу дебатов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком проведет консультации с телеканалами, предоставляющими кандидатам в президенты РФ эфирное время для дебатов, чтобы обсудить касающиеся дискуссий вопросы, но не будет вмешиваться в компетенцию самих каналов, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Насколько я знаю, каналы тоже согласовывают тематику сейчас, они все равно консультации ведут с кандидатами… Мы могли бы этого не делать, мы четко по закону формально поступили, но, исходя из уважения к кандидатам и, в первую очередь, праву избирателей на полноценное информирование, мы, проявляя некую инициативу, очень деликатно, аккуратно, не вторгаясь в компетенцию каналов, проведем соответствующие консультации по тем вопросам, которые возможны", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она отметила при этом, что ЦИК никоим образом не намерен нарушать компетенцию телеканалов, их "право формировать характер дебатов так, как они считают нужным, и как это предусмотрено законом".
"Сейчас мы четко выполняем тот закон, который действует. Что касается графиков кандидатов, не могут каналы приспособиться к графику восьми кандидатов под каждого… Это нереально, у них тоже есть свои законы жанра, они должны деньги зарабатывать и так далее. Все-таки кандидаты, исходя из того, что для них важнее, какие приоритеты, тоже могут график сделать более гибким", — подчеркнула глава ЦИК.
Ранее кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин заявил о несогласии с порядком организации теледебатов. По его словам, решения о том, в каком формате и в какое время будут проводиться дебаты, принимались без обсуждения с кандидатами в президенты или их представителями. По его словам, кандидаты в президенты РФ решили обратиться в ЦИК и к руководителям телеканалов для переноса теледебатов в прайм-тайм.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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