Московская полиция перейдет на усиленный режим работы во время выборов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники московской полиции с 16 по 19 марта перейдут на усиленный вариант несения службы в связи с проведением выборов президента, наряды полиции будут распределены по всем избирательным участкам для обеспечения общественного правопорядка и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Особое значение в день выборов имеют вопросы безопасности граждан, как на городских территориях, так и более чем на 3,5 тысяч избирательных участков. Создание комфортных условий для волеизъявления москвичей – приоритетная задача нашего департамента, в нашем введении — вопросы координации деятельности по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения выборов", — приводит пресс-служба слова главы департамента Владимира Черникова.
Как подчеркнули в департаменте, с 16 по 19 марта 2018 года сотрудники московской полиции будут переведены на усиленный вариант несения службы: на каждом задействованном объекте будет спланировано дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по городу Москве. На входе в здания, где будут проводиться выборы, планируется патрулирование сотрудниками полиции, которые будут осуществлять пропускной режим с применением металлодетекторов, для охраны мест голосования также будут выставлены наружные посты полиции и сотрудники ДПС ГИБДД, сообщили в пресс-службе.
Ранее сотрудники Росгвардии, представители территориальных подразделений МЧС России и иных профильных учреждений и ведомств начали обследование мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения требований безопасности и антитеррористической защищенности.
До 8 марта все места проведения выборов будут обследованы кинологами со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывчатых веществ. Помещения, где не будет работать избирательная комиссия, после проведенного обследования будут закрыты и опечатаны, после чего места проведения выборов возьмут под охрану, а вход в помещение будет организован по контрольно-пропускному режиму с применением металлодетекторов.
Также в рамках обеспечения правопорядка на период подготовки и проведения выборов с участием членов избирательных комиссий будут проведены совместные тренировки, тактико-специальные учения по отработке действий при возможных осложнениях оперативной обстановки и возникновении чрезвычайных ситуаций, добавили в ведомстве.
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