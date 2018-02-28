ЦИК отчитался о работе по организации выборов-2018 за рубежом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число зарубежных избирательных участков для голосования россиян на предстоящих выборах президента России достигло 400, они сформированы в 145 странах мира, сообщил член ЦИК Василий Лихачев.

Он отметил, что не так давно в Центризбирком из МИД России поступила информация об образовании еще 15 зарубежных избирательных участков в семи государствах. Так, в Белоруссии и Германии было сформировано еще по четыре участка, в Испании и Узбекистане — по два, в Абхазии, Греции и Израиле — еще по одному участку.

"Таким образом, за пределами территории Российской Федерации образовано 400 избирательных участков на территории 145 иностранных государств, включая семь участков на территории города Байконур", — сообщил Лихачев на заседании в среду.

Он напомнил, что на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, также с учетом Байконура, открылись 372 зарубежных избирательных участка.

Выборы президента России пройдут 18 марта.