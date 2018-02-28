Памфилова отметила небывалый интерес наблюдателей к выборам-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечает небывалый интерес наблюдателей к выборам президента России и ожидает порядка 1 тысячи наблюдателей от разных миссий.

"Предполагаю, что в этот раз с учетом разных миссий… минимум будет около 1 тысячи наблюдателей, я уже не говорю о ряде экспертов, которые выразили желание (наблюдать за выборами — ред.). Я получаю письма от многих с просьбой разрешить приехать. Небывалый интерес к этим выборам", — сказала глава ЦИК.

Как она добавила, статистика и эти обращения не подтверждают разговоры о том, что предстоящие президентские выборы будут "скучными, постными".

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").