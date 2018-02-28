Досрочное голосование россиян на выборах-2018 в Дамаске начнется 9 марта

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года. Архивное фото

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года. Архивное фото

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские избиратели смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ в столице Сирии с 9 по 15 марта, следует из постановления ЦИК России.

Центризбирком разрешил проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей на ряде зарубежных избирательных участков в девяти странах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду.

Так, досрочное голосование на участке в Дамаске будет проходить в период с 9 по 15 марта.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").