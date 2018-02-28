Эксперт рассказал о развитии методов электоральной статистики в России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Методы электоральной статистики в РФ развиты больше, чем в других странах, это, в частности, обусловлено тем, что Центризбирком с 2003 года публикует статистику протоколов УИК — это позволяет делать надежные статистические выводы, считает представитель межрегионального объединения избирателей, ведущий эксперт ассоциации "Голос" Андрей Бузин.
"Что интересно — методы электоральной статистики в России развиты существенно больше, чем в других странах", — сказал Бузин на круглом столе в Общественной палате, посвященном вопросам применения математических методов в анализе результатов голосования на выборах.
По его словам, это связано с тем, что ЦИК с 2003 публикует статистику протоколов участковых избиркомов: это более 96 тысяч документов — "огромный статистический материал", позволяющий делать "надежные статистические выводы".
Бузин также считает, что отрасль статистического исследования выборов развилась в РФ еще и потому, что часть участковых избирательных комиссий иногда "занимается уголовными преступлениями".
"По этой статистике — основываясь на модели, которую можно оспаривать, несомненно, можно говорить о том, когда бывают массовые фальсификации", — пояснил эксперт.
Бузин также рассказал, что для изучения результатов выборов используются классические статистические методы, а также так называемое математическое моделирование электоральных процессов, более распространенное за рубежом.
Электоральные показатели, использующиеся для анализа, могут быть как политическими (это распределение голосов за участников выборов), так и не политическими (явка, голосование на дому, досрочное и по открепительным, унос бюллетеней и другие). Методы, которые использует электоральная статистика — гистограммы, метод аномальных результатов, исследование разброса данных, метод "последних цифр", сравнительный анализ протоколов при совмещенных выборах и другие.
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