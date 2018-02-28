ЦИК предложил не допускать доверенных лиц кандидатов до участия в дебатах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предлагает телеканалам рассмотреть вариант отказа от участия в дебатах доверенных лиц кандидатов, если последние отсутствуют на дискуссиях без уважительной причины.

"Я бы предлагала такой вариант рассмотреть, если понятно, что на самом деле не было уважительной причины, то целесообразно поблагодарить человека, который пришел вместо кандидата, и сказать ему "до свидания", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

При этом она подчеркнула, что Центризбирком не может диктовать правила в этом вопросе, но "может предложить такой вариант саморегулирования кандидатского сообщества".

"Мы подготовим такое разъяснение и отправим телеканалам на рассмотрение", — добавила Памфилова.