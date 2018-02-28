МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Члены ЦИК РФ проверят регионы в преддверии выборов президента России на предмет проведения в день голосования различных опросов, которые некоторые субъекты называют "школьными референдумами", с соответствующей просьбой на заседании Центризбиркома обратилась глава ведомства Элла Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ранее в некоторых регионах сообщили о проведении одновременно с главными выборами страны и так называемых "школьных референдумов", что вызвало критику ЦИК. В частности, в Центризбиркоме напомнили регионам, что подобные мероприятия не могут называться "референдумами", так как являются опросами, и должны быть отделены от выборов президента, проходить в отдельных помещениях.
"Я прошу всех кураторов — членов ЦИК — внимательно посмотреть, что проходит в регионах… Насколько жестко и принципиально там ставят эти вопросы (по разведению выборов президента и опросов)", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, региональные комиссии должны также следить, чтоб на территории проведения выборов президента не было никаких опросов. "Если вы видите, что фактически заход идёт на вашу территорию и сами не справляетесь — срочно сообщайте нам, мы будем наводить порядок. Если вы просто закрываете глаза на это, мы тоже это будем иметь в виду",- отметила глава ЦИК, обращаясь к региональным избиркомам.
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