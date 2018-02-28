НОМ планирует отправить наблюдателей почти на все избирательные участки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) планирует покрыть 95% избирательных участков на выборах президента России, сообщила сооснователь движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Я думаю, что 95% точно. То есть некоторые избирательные участки, которые находятся в труднодоступных и трудноотдаленных территориях, возможно, там наших наблюдателей не будет по объективным (причинам)… Мы постараемся (покрыть), но не говорим, что прямо все 100%", — сказала Бабченкова на пресс-конференции, посвящённой первым итогам работы НОМ по фиксации нарушений, а также предотвращению и разрешению споров в избирательной кампании по выборам президента России.

Она добавила, что охват 95% избирательных участков позволяет "видеть практически все". "И это уже позволяет нам делать действительно объективные выводы о том, как прошли выборы. При этом мы действительно используем информацию из разных источников", — пояснила Бабченкова.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").