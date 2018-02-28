Ролики о президентских выборах транслируют в ряде кинотеатров Москвы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Информационные ролики о предстоящих президентских выборах транслируются в ряде кинотеатров Москвы, сообщила на заседании ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

"С кинотеатрами сотрудничаем. Видеоролики подготовлены в рамках концепции информационно-разъяснительной деятельности, тоже показывают сети кинотеатров", — сказала Памфилова.

По её словам, в частности, такие ролики показывает кинотеатр "Ролан", "Пять звезд".