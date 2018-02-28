В ЦИК рассказали о досрочном голосовании в труднодоступных регионах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Менее 3 тысяч человек пока проголосовали на выборах президента России досрочно в труднодоступных и отдалённых районах девяти регионах страны, это составляет 0,003% всех российских избирателей, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она отметила, что досрочное голосование для небольших групп избирателей, проживающих и работающих в отдалённых и труднодоступных местностях, на полярных станциях, судах, которые в день выборов президента РФ 18 марта будут находиться в плавании, началось 25 февраля.

"На сегодняшний день досрочно проголосовало 2900 избирателей в девяти субъектах РФ, это Саха-Якутия, Тыва, Камчатский край, Амурская, Мурманская, Сахалинская обрасти, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округа. Что в целом составляет по России три тысячных процента", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.