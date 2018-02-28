Памфилова пообещала "никому не давать спуску"

МОСКВА, 28 фев — РИА новости. В ЦИК России поступило более 48 тысяч обращений по ходу избирательной кампании по выборам президента РФ, более 80% процентов связаны с использованием "мобильного избирателя", только около 1 процента — непосредственно жалобы, сообщила глава ведомства Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"У нас поступило 48700 примерно обращений. Из них более 80% связано с "мобильным избирателем". Непосредственно жалоб — 105 в письменном виде, это даже одного процента нет. И 127 (жалоб) пришли по телефону в информационный центр ", — сказала Памфилова.

По её словам, это радует ЦИК, но не означает, что "мы усыплены и снизили наше острое внимание к возможным нарушениям".

"Никому спуску давать не будем",- подчеркнула глава ЦИК.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").